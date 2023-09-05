Ситуация с электричеством в Украине более-менее стабилизировалась

Главное: В Украине улучшилась ситуация с электричеством. Экспорт идет второй день кряду.

Детали: В Украине несколько улучшилась ситуация с электричеством. Информацию на вторник, 5 сентября, приводит «Укрэнерго».

Отмечается, что накануне вечерний максимум потребления был на 6% ниже показателя прошлого понедельника, 28 августа.

Известно, что потребление в начале этой недели было на 3% больше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 1 сентября.

Украинцам говорят, что, учитывая то, что среднесуточная температура 4 сентября была на 1,6 градуса ниже, чем 1 сентября, увеличение потребления связано преимущественно с началом рабочей недели.

Сообщается, что сейчас в энергосистеме имеется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем – 2246 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 516 МВт.

Также сегодня с 11-00 до 13-00 осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию общим объемом 400 МВт·ч.

Информируется, что продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. Это существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления в вечерние часы.

Резюмируется, что из-за боевых действий и по другим причинам без света в нашей стране остаются 434 населенных пункта. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях на Донетчине, Днепропетровщине, Запорожье, Харьковщине, Херсонщине. Восстановление электроснабжения осущестляется в ситуации безопасности с разрешения военных.

В тему: Непогода оставила жителей Западной Украины без электричества.