Бойцы РДК провели очередной рейд на территорию РФ

Главное: РДК заявил, что провел рейд на территории РФ. Россия в попытке прорыва границы в Климовском районе на Брянщине обвинила «украинских диверсантов».

Детали: Бойцы Российского добровольческого корпуса заявили, что провели рейд на территорию России, в ходе которого убили двух сотрудников Федеральной службы безопасности. Об этом в РДК заявили в своем официальном Telegram-канале.

Они опубликовали скриншот поста губернатора Брянской области Александра Богомаза от 22 августа, в котором тот обвинил «украинских диверсантов» в попытке прорыва границы в Климовском районе и заявили, что украинцы к этой вылазке не имеют отношения.

«Поздравляем ФСБ РФ с очередным „выдавливанием“! „Успешное отражение атаки украинских ДРГ“ не было бы столь успешным, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью. ФСБ такой точно есть).Кстати, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не „укроДРГ“, а бойцы Российского добровольческого корпуса», — говорится в сообщении.

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