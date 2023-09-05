В «ЛНР» подорвали «главного таможенника» Афанасьевского, — СМИ

Главное: «Главного таможенника» «ЛНР» Юрия Афанасьевского, который является агентом ФСБ, подорвали в его собственном доме. Мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Источник в СБУ заявил, что произошедший инцидент — результат спецоперации.

Детали: Агента Федеральной службы безопасности РФ Юрия Афанасьевского, который возглавлял незаконно созданные таможенные органы в «ЛНР», подорвали в его собственном доме. Об этом 5 сентября сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что Афанасьевский получил многочисленные осколочные ранения головы, шеи, живота и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В СБУ подтвердили, что это результат спецоперации.

«Этот „деятель“, который является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал „финансистом“ верховоды „ЛНР“ Леонида Пасечника. Он отмывал средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии. Надеемся, что в ближайшее время он сменит свой статус с „трехсотого“ на „двухсотого“», — рассказал собеседник агентства.

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