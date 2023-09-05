Оценены потери мировой экономики от коронавируса и войны в Украине

Главное: В МВФ оценили потери мировой экономики от коронавируса и войны в Украине. Это триллионы долларов.

Детали: Глава МВФ Кристалина Георгиева сделала громкое заявление. На саммите АСЕАН она оценила потери мировой экономики от пандемии коронавируса и войны в Украине.

Было сказано следующее: «Триллионы долларов мирового производства были потеряны по сравнению с глобальными тенденциями, существовавшими до пандемии».

Финансист говорит, что данный «экономический шрам велик и неравномерно распределен по странам мира».

Отмечается, что из крупнейших экономик лишь США полностью восстановились.

В то же время еврозона все еще отстает от тренда примерно на 2%, а Китай и другие развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком отстают от тренда примерно на 5%, причем страны с низкими доходами страдают еще сильнее.

Информируется: «После сильного, более 6%-ного роста в 2021-м году, восстановление значительно замедлилось, во многом из-за шока от войны России в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, при этом глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе».

Резюмируется, что это самый низкий уровень роста за последние десятилетия в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени, а также в контексте растущих рисков фрагментации.

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