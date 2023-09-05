Составлен портрет украинских беженцев

Главное: Кто такие украинские беженцы? Их разделили на четыре группы.

Детали: Эксперты из Центра экономической стратегии предоставили отчет «Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации по государственной политике». Он поведали, кто уехал из страны.

Так, с помощью кластерного анализа составили четыре группы беженцев.

Информируется, что первая группа (25%) – это классические беженцы: преимущественно женщины среднего возраста с детьми, выехавшими в Польшу. Они не очень адаптированы к жизни за границей, поскольку 41% украинцев из этой группы никогда раньше не были за границей. К тому же они преимущественно жили в населенных пунктах, которые находились вне зоны боевых действий, но подвергались ракетным обстрелам (центральная и западная Украина, а также Одесская область). Соответственно основной причиной выезда за границу были опасения за собственную безопасность.

Отмечается, что вторая группа (29%) – это квазитрудовые мигранты, выехавшие за границу не только из-за войны, но и для работы. Они наиболее адаптированы к жизни за границей, поскольку 25% людей этой группы уже имели опыт работы за рубежом. Также для этой группы внешние факторы – как боевые действия, так и политика украинского государства – будут меньше всего влиять на их решения по возвращению в нашу страну.

Сообщается, что третья группа (29%) – это профессионалы, лица, которые преимущественно работают по специальности и меньше готовы работать не по ней. Также до войны они часто имели собственный бизнес. Эта группа более лояльна к Украине и чаще, чем другие, планирует вернуться домой.

Резюмируется, что четвертая группа (16%) – это люди из зоны боевых действий, украинцы, наиболее пострадавшие от войны. Люди из этого сегмента наиболее готовы делать шаги по адаптации за рубежом. В то же время они также выражают наибольшую готовность к возвращению в другой регион Украины, если вернуться в их родной будет невозможно. Их решение о возвращении будет зависеть от созданных условий для этого.

В тему: Стало известно, сколько украинцев могут остаться за границей после войны.