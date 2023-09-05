Трамп рассказал, как его хотят снять с президентских выборов

Главное: Дональд Трамп говорит, что его хотят снять с президентских выборов. Используют 14-ю поправку к Конституции.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его хотят снять с выборов главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024-го года. Политик сделал запись в социальной сети Truth Social.

Он поведал: «Практически все ученые-юристы высказали мнение, что 14-я поправка не имеет юридической основы или статуса по отношению к предстоящим президентским выборам».

Бывший глава государства добавил: «Как вмешательство в выборы, это всего лишь очередной трюк, используемый радикальными левыми коммунистами, марксистами и фашистами, чтобы снова украсть выборы».

Дональд Трамп считает, что нынешний лидер страны Джо Байден «является худшим, самым некомпетентным и наиболее коррумпированным президентом в истории США, неспособным победить при свободном и честном голосовании».

Справка :

Третий раздел 14-й поправки Конституции США может ограничивать от избрания лицо, ранее уже занимавшее гражданскую или военную должность, если оно участвовало в мятеже, восстании или оказывало поддержку в подобных действиях.

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