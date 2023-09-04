Новинка от МОУ: мобилизация ограниченно пригодных к службе. Полный список болезней

Главное: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных: с гепатитами, ВИЧ, растройствами писхики, болезнями ЦНС и не только.
Детали: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных к военной службе мужчин. По «спорным» статьям пригодными будут признавать всех (статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены).
Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: Военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление.
Также упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.
Какие именно болезни теперь, после нового приказа Минобороны Украины, не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе:
— 2-в — клинически излеченный туберкулез;
— 4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
— 5-в — бессимптомный ВИЧ;
— 12-в — хронические заболевания крови и кровеносных органов;
— 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
— 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
— 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
— 22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.