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Новости > Новинка от МОУ: мобилизация ограниченно пригодных к службе. Полный список болезней

Новинка от МОУ: мобилизация ограниченно пригодных к службе. Полный список болезней

Александр Панько
03.09.23 21:03
239
Новинка от МОУ: мобилизация ограниченно пригодных к службе. Полный список болезней

Главное: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных: с гепатитами, ВИЧ, растройствами писхики, болезнями ЦНС и не только.

Детали: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных к военной службе мужчин. По «спорным» статьям пригодными будут признавать всех (статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены).

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: Военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление.
 
Также упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.
 
Какие именно болезни теперь, после нового приказа Минобороны Украины, не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе:
 
— 2-в — клинически излеченный туберкулез;
 
— 4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
 
— 5-в — бессимптомный ВИЧ;
 
— 12-в — хронические заболевания крови и кровеносных органов;
 
— 13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
 
— 14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
 
— 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
 
— 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
 
— 22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Тэги: мобилизация, ограниченно пригодный

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