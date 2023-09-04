Новинка от МОУ: мобилизация ограниченно пригодных к службе. Полный список болезней

Главное: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных: с гепатитами, ВИЧ, растройствами писхики, болезнями ЦНС и не только.

Детали: Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных к военной службе мужчин. По «спорным» статьям пригодными будут признавать всех (статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены).

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: Военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление.

Также упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.