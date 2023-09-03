У россиян новая тактика: они поджигают минные поля

Главное: Российские войска начали поджигать минные поля. Это у них такая новая тактика.

Детали: Войска РФ начали поджигать минные поля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных

Как сообщает издание, ВС РФ начали применять новую тактику на поле боя: они заливают горючим веществом территории, где расположены минные поля и при попытках разминирования сбрасывают с дрона гранату, «вызывая море огня и взрывов».

По словам морских пехотинцев, российские позиции укреплены минными полями и траншеями, в связи с чем ВСУ вынуждены сражаться за каждый дом. Движущей силой этого наступления являются сотни небольших штурмовых групп, чаще всего от восьми до десяти солдат, говорится в статье.

У каждой из групп очень узкие задачи — им поручено атаковать одну траншею, полосу деревьев или дом.

«Это трудный способ вести войну — деревня за деревней, дом за домом — без гарантии успеха. Однако, будучи взяты и захвачены, уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования следующего шага», — пишет NYT.