Первая обувь появилась 180 тысяч лет назад, утверждают археологи

Главное: Археологи предполагают, что люди носили обувь 180 тысяч лет назад.

Детали: Следы, которые были обнаружены археологами на каменных плитах, могут свидетельствовать о том, что люди носили обувь около 180 тысяч лет назад. Импровизированные сандали того времени защищали ноги от острых краев камней.

Находка была обнаружена в Южной Африке в заповеднике Гукамма на побережье мыса.

Особенность этих следов заключается в том, что у них нет отметин от пальцев, но есть закругленные края и точки, которые, по предположению ученых, могли быть местом для крепления кожаных ремней.

Подобные следы были также обнаружены на мы мысе Вуди и в Клайнкранце. Исследуя ближайшие породы на местности, археологи предположили, что следам около 180 тысяч лет.