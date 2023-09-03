Жить на райском острове Андикитира и получать за это €500 ежемесячно? Нет, это не шутка

Главное: €500 ежемесячно предлагаются за жизнь на красивейшем острове Андикитира в Эгейском море (Греция).

Детали: Власти Греции предлагают €500 ежемесячно за жизнь на райском острове Андикитира в Эгейском море.

Таким образом чиновники пытаются стимулировать интерес к острову Андикитира. На его территории сейчас живут всего 20 человек.

Отмечается, что на Андикитира:

— работает всего один магазин,

— нет банкоматов,

— нет банков.

А лодка с питанием и бензином не всегда может причалить к берегу.

Новоселы могут добраться до цивилизации, например, до острова Крит, на пароме за два часа.