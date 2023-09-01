Теодор Маккарик: католик-педофил избежал наказания из-за старческого слабоумия

Главное: Теодор Маккарик, 93-летний экс-католический архиепископ, обвинявшийся в растлении подростка, не сел в тюрьму из-за слабоумия.

Детали: Экс-католический архиепископ Вашингтона Теодор Маккарик избежал правосудия за растление подростка из-за старческого слабоумия. Об этом сообщает NBC News.

Судья в Бостоне закрыл дело в отношении 93-летнего экс-кардинала Теодора Маккарика с согласия прокурора. Подсудимому вменялись три эпизода развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица старше 14 лет.

Врач подтвердил, что Теодор Маккарик имеет значительные нарушения памяти, теряет суть разговора и не может участвовать в своей защите.

Теодор Маккарик стал первым кардиналом в истории США, обвиненным в домогательствах к несовершеннолетнему.