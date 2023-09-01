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Новости > КГВА может отменить продление работы столичных ресторанов

КГВА может отменить продление работы столичных ресторанов

Агата Кловская
01.09.23 15:15
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КГВА может отменить продление работы столичных ресторанов

Главное: Продление работы заведений общепита в Киеве может быть отменено. Глава КГВА призвал помнить, что рядом — «тысячи людей, которые волнуются за своих родных на фронте», и просит соблюдать меру, пребывая на отдыхе.

Детали: В Киеве недавно приняли решение о продолжении работы заведений общепита, но могут его отменить, если посетители заведений будут вести себя неэтично. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«Властью Киева принято решение о продлении работы заведений общественного питания. Прошу взвешенно воспринять это решение. Это не значит, что война закончилась и кто-то дал зеленый свет громким гуляниям. Пользуйтесь с умом и со всей ответственностью этой возможностью дольше вечером посидеть в кафе», — заявил начальник администрации Сергей Попко.

Руководитель КГВА призвал помнить, что рядом — «тысячи людей, которые волнуются за своих родных на фронте», и просит соблюдать меру, пребывая на отдыхе.

«Мы будем внимательно следить за соблюдением владельцами и посетителями заведений всех необходимых правил и законов. В случае выявления системных нарушений по Киеву, мы готовы отменить это продолжение работы. Поэтому — будьте сознательны», — подчеркнул Попко.

В тему: Кафе и рестораны в Киеве будут работать по новому графику.

Тэги: Киев, ресторан, кафе, общепит, КГВА

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