Крымских школьников отправят на курсы военной подготовки

Главное: Школьников в Крыму с 1 сентября отправят на курсы военной подготовки. Эти курсы пройдут ученики с 5 по 11 классов.

Детали: Крымские гауляйтеры решили обучить школьников азам военной подготовки. Для этого с 1 сентября в школах будет спецкурс, который пройдут все ученики, начиная с 5 класса. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«В 5-9 классах будет запущен курс внеурочной деятельности „Основы военной подготовки“ с 1 сентября, также учащиеся 10-11-х классов в рамках федеральной рабочей программы ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки», — говорится в сообщении российского Министерства образования, науки и молодежи региона.

При этом, как пишут росСМИ, в аннексированном Крыму уже организовали семинар-практикум. В нем приняли участие 25 учителей, которые проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сборке-разборке АК-47, тактической медицине, организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ.

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