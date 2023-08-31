С начала войны в Украине погибли более семидесяти журналистов

Главное: Жертвами войны в Украине становятся журналисты. Погибли более семидесяти сотрудников СМИ.

Детали: В Украине жертвами войны становятся журналисты. С начала боевых действий погибли более семидесяти представителей профессии.

Об этом информировал президент Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, которого цитирует Report.

Уточняется, что из них пятнадцать человек в Крыму при исполнении своего профессионального долга.

Он поведал: «Например, среди погибших в то время в Мариуполе были журналисты, которые были солдатами, мобилизованными в ряды ВСУ. Если бы не эта ненавистная война, эти журналисты и работники СМИ продолжили бы свою работу».

Среди погибших есть и иностранцы – журналисты из Литвы, США, Франции и Великобритании.

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