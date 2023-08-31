В московских аэропортах задержаны 59 рейсов из-за неизвестных дронов

Главное: Российские силы ПВО якобы сбили «украинский» дрон, летевший в направлении Москвы. В связи с «угрозой» задержаны 59 рейсов.

Детали: В Минобороны РФ заявили, что утром 31 августа был уничтожен «украинский» БПЛА в Московской области. Как пишут росСМИ, московские аэропорты ограничили полеты «на фоне угрозы».

Оборонное ведомство утверждает, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Воскресенского района.

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что БПЛА «летел в направлении Москвы».

«РИА Новости» отметило, что аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» временно не принимают и не отправляют самолеты. Общее число задержанных рейсов составляет 59.

В тему: В Брянске и Феодосии снова гремели мощные взрывы.