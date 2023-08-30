Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе

Главное: Оккупационные войска убили в Мариуполе около 100 тысяч мирных жителей. По состоянию на 1 февраля 2022 года до полномасштабного вторжения в Украину российских войск, почти полностью уничтоживших Мариуполь, в городе проживало около 425 тысяч граждан.

Детали: Россияне убили около 100 тысяч мирных жителей Мариуполя. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал эксперт Харьковской правозащитной группы Михаил Романов в ходе презентации юридически обоснованного представления в МКС о геноциде людей в Мариуполе российскими захватчиками, пишет Укринформ.

Он отметил, что количество жертв в Мариуполе измеряется десятками тысяч.

«Мы не смогли установить точную цифру, однако исходя из минусирования общей численности населения города, тех лиц, по которым была информация относительно эвакуации или вывоза в Россию или других косвенных методов, у нас вышла цифра примерно у 100 тысяч человек. То есть, эти граждане были убиты», — сказал Романов.

Правозащитник подчеркнул, что люди в Мариуполе были убиты разными методами и с применением разного оружия.

По его словам, рабочая группа, которая состояла из выехавших работников ХПГ и мариупольцев, вместе собирала информацию о преступлениях россиян и оформила представление в Международный криминальный суд о геноциде людей.

«Это большое количество накопленной информации о Мариуполе, о том, как там погибали взрослые и дети. Этот массив данных опубликуют и отправят в Гаагу», — сообщил Романов.

Он подчеркнул, что задокументированная информация об убийствах жителей Мариуполя имеет доказательства и предположил, что жертв российской агрессии на территории Мариуполя может быть больше.

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