В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники

Главное: В Кремле отреагировали на атаку дронов на Псков. Эта атака является продолжением «террористической активности киевского режима», считает Дмитрий Песков.

Детали: Атака неизвестных беспилотников на аэропорт Пскова доставила хлопот российским военным экспертам, которые до сих пор не установили, откуда взялись эти дроны. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 30 августа.

«Я не сомневаюсь, что сейчас наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами — выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», — сказал он.

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли версии, что беспилотники для удара по Псковской области были запущены из Эстонии или Латвии, представитель Кремля подчеркнул, что «это прерогатива наших военных экспертов — делать выводы по маршруту беспилотников».

Песков добавил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке на Псков. По его мнению, подобная атака является продолжением «террористической активности киевского режима».

В тему: Аэродром в российском Пскове атаковали дроны. Повреждены самолеты.