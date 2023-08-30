В Киеве ввели ограничение на движение транспорта

Главное: Из-за жары в Киеве ограничат движение тяжеловесного транспорта. Главная цель — сохранить дорожное покрытие.

Детали: В Киеве временно решили ограничить движение тяжеловесного транспорта. Причиной этому стала жара в столице. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

«Главная цель этих мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду», — говорится в сообщении.

В частности, временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

«Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом», — добавили в полиции.

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