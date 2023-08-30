В Киеве доступ к укрытиям в учебных заведениях сделали круглосуточным

Главное: Доступ к укрытиям в учебных заведениях Киева сделали круглосуточным. Также в столице собираются построить отдельные подземные укрытия на территории нескольких школ.

Детали: Совет обороны Киева принял решение, согласно которому доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметили в пресс-службе, беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева.

На конце лета всего укрытиями в Киеве уже обеспечено:

— 83% детских садов;

— 91% школ;

— 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования;

— 75% учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Кроме того, в Киеве собираются построить отдельные подземные укрытия на территории нескольких школ. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

В тему: Стало известно, в каком формате будут учиться украинские школьники с 1 сентября.