Главное: Такер Карлсон рассказал, почему США ненавидят Россию. По его словам, все дело в христианской вере.

Детали: Одиозный американский журналист Такер Карлсон сделал неоднозначное высказывание. Он побывал в Венгрии, где взял интервью у премьер-министра страны Виктора Орбана, после чего заявил о причине ненависти США к России.

Было сказано: «США ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это правда».

Ведущий добавил: «Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию».

По его словам, Белый дом считает наличие таких стран в Европе крайне оскорбительным.

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