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Новости > Адская жара начала свое отступление из Украины

Адская жара начала свое отступление из Украины

Агата Кловская
30.08.23 09:37
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Адская жара начала свое отступление из Украины

Главное: Погода в Украине меняется. Жара отступает.

Детали: Синоптик Наталья Диденко заявила, что адская жара начала покидать Украину. Синоптик поведала, чего ждать от небесной канцелярии.

По ее словам, духота пока еще будет держаться в большинстве регионов нашей страны, но уже со среды, 30 августа, начнет свой исход с западных областей – тут пройдут дожди. Возможны сильные ливни, шквалы и град.

Сообщается: «В западных областях наконец-то снизится температура воздуха до милосердной, плюс 24-28 градусов».

В то же время, как информируется, на остальной территории Украины будет преимущественно без осадков.

Утром возможны дожди в Киеве, а также в Винницкой и Житомирской областях.

Погода

В тему: Синоптики рассказали, какие метаморфозы принесет погода украинцам в ближайшие дни.

Тэги: общество, синоптик, погода, жара, погодные условия, новости Украины

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