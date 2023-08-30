Стало известно, в каком формате будут учиться украинские школьники с 1 сентября

Главное: 1 сентября 13 тысяч школ Украины примут детей. Будут работать в разных форматах.

Детали: Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив поведал, как будут работать украинские школы с 1 сентября. Сделал он это в эфире национального телемарафона.

Чиновник сказал, что всего по стране детей на обучение примут 13 тысяч школ.

Уточняется, что они будут в разных форматах.

Информируется, что 2,5 тысячи заведений среднего образования будут работать дистанционно. Речь идет, в частности, о школах, которые были перемещены с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Сообщается, что 6,5 тысяч школ будут работать в обычном формате, а 3,8 тысяч школ – в смешанном.

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