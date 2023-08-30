Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 262 410 солдат

Указ Зеленского о мобилизации незаконный, а ТЦК ведут себя как рабовладельцы, - решение суда

Лохнесское чудовище снова ищут в Шотландии

Стало известно, в каком формате будут учиться украинские школьники с 1 сентября

Украинцам рассказали о боях на Восточном фронте

Адская жара начала свое отступление из Украины

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 261 840 солдат

Пограничники подтвердили взрывы на границе с Беларусью

Указ Зеленского о мобилизации незаконный, а ТЦК ведут себя как рабовладельцы, - решение суда

24.08.23 16:11

Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак, напевно, купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні

24.08.23 10:33

Стало известно, какие страны примут в БРИКС

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Урожай арбузов в Украине зашкаливает

23.08.23 17:15

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23.08.23 12:38

Нардеп «Слуги народа» попал в серьезное ДТП

24.08.23 12:49

В следующем году в Украине могут увеличить выплаты пенсионерам

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Стало известно, когда и где похоронят Тото Кутуньо

24.08.23 16:28

Лицензирования и сертификация: почему это важно?

23.08.23 17:11

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на нас обрушатся засуха, наводнения, ураганы и аномальная жара

25.08.23 21:03

30-летних украинских студентов скоро мобилизуют?