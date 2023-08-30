Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 262 410 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 262 410 солдат. Уничтожено 4 423 танка.
Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 30 августа.
Сообщается, что погибли уже 262 410 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 423 танка, 8 596 боевых бронированных машин, 5 476 артиллерийских систем, 733 РСЗО, 500 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 395 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 419 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 953 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 825 единиц специальной техники.
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