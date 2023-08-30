Лохнесское чудовище снова ищут в Шотландии

Главное: В Шотландии 200 добровольцев опять ищут Лохнесское чудовище.

Детали: СМИ пишут о том, что в ШОтландии возобновились поиски Лохнесского чудовища. Современная история о «Несси» (как её называют местные) началась в 1933 году, когда управляющая гостиницы в деревне Драмнадрохит заявила, что увидела в озере Лох-Несс огромное существо, похожее на кита.

Несси искали много раз и любители, и профессионалы с применением самого современного оборудования, но так ничего и не нашли. Однако и сомнения так до конца и не развеялись.

Поиски, которые проводят сейчас две сотни добровольцев, обещают стать самыми масштабными за последние полвека. Они организованы Лохнесским центром и добровольной исследовательской организацией Loch Ness Exploration.