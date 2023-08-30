В мозгу женщины нашли живого червя

Главное: В мозгу у австралийки нашли живого червя. Она заразилась, собирая листья шпината зараженные фекалиями питона.

Детали: В мозгу у австралийки нашли живого червя длиной 8 сантиметров. Об этом сообщил врач-инфекционист Санджая Сенанаяке.

"Все в операционной испытали шок, когда хирург взял щипцы, чтобы выявить аномалию, а аномалия оказалась живым 8-сантиметровым светло-красным извивающимся червем. Даже если убрать фактор противности, это новая инфекция, которую никогда раньше не регистрировали у человека".

По предварительной информации, женщина заразилась червем, когда собирала новозеландский шпинат на берегу озера недалеко от своего дома.

Листья шпината могли быть зараженными фекалиями питона и яйцами паразитов.