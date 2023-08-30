Указ Зеленского о мобилизации незаконный, а ТЦК ведут себя как рабовладельцы, - решение суда

Главное: Зинькивский районный суд Полтавской области признал Указ Зеленского о мобилизации неконституционным, незаконным и не обязательным к исполнению.

Детали: Очень необычный вердикт в отношении уклониста от мобилизации вынес судья Зинькивского районного суда Полтавской области Сергей Должко 23 августа. Суд признал Указ Зеленского о мобилизации неконституционным, незаконным и не обязательным к исполнению, а принуждение со стороны ТЦК и СП назвал «формой рабства».

Из фабулы дела известно, что некий неработающий военнообязанный гражданин из поселка Кирова Донецкой области обвиняется по статье уголовного кодекса 336 (уклонение от мобилизации). Судья, рассмотрев дело, признал мужчину невиновным.

Судья посчитал, что указы президента о мобилизации не были оформлены в соответствии с законодательством. А ТЦК не имеют права принуждать человека к выполнению военной обязанности. Все решение суда поместилось на 35 страницах.

Приведём выдержки из него.

«Права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом. Так, люди свободны от рождения, никто не имеет права нарушать их естественные права».

«...у работников и госслужащих ТЦК и СП нет полномочий комплектовать ВСУ, а только в соответствии с законодательством о труде, по трудовому договору, который должен быть добровольным решением такого наемного работника. Принуждение к трудовому контракту является формой рабства».

«Требование передать имущественные права на персональные данные... являются незаконными, являются принуждением к обязательствам, вымогательствам, мошенническим действиям с целью завладения чужим имуществом».

«Так называемые „Законы“ и „Указы Президента“, в том числе (о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ), которые легитимируются под видом Законов являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению. Эти „нормативные акты“ имеют статус применяемых, а не являются легальным действующим законодательством».