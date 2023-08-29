Европа скоро столкнется с острой нехваткой пресной воды, — FT

Главное: В Европе усугубится острая нехватка воды. Спрос на пресную воду к 2030 году превысит запасы на 56%, прогнозирует Институт мировых ресурсов.

Детали: Засухи и неправильная политика водоснабжения приводят к острой нехватке воды в Европе, которая в будущем только усилится. Об этом 27 августа сообщила газета Financial Times.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), количество и интенсивность засух в странах ЕС резко возросли с 1976 по 2006 год, а площади пострадавших от них территорий увеличились почти на 20%.

Еще в 2020 году Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозировал, что спрос на пресную воду к 2030 году превысит запасы на 56%.

Однако, засуха — не единственный фактор, приводящий к дефициту водных ресурсов. Привыкнув к прохладным зимам и достаточному количеству осадков, европейские политики мало задумывались о водоснабжении.

«Большинство (водных) режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их нужно реформировать», — подчеркнул представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Ксавье Лефлев.

Кроме того, проблема не ограничивается засушливыми землями Европы.

«Сочетание местного регулирования водоснабжения, дырявых труб и экстремальной погоды превращают даже самые влажные части Европы, такие как Польша или Германия, в зоны „водного стресса“», — пишет газета.

По данным экологической организации EurEau, в среднем страны ЕС теряют около 25% питьевой воды из-за плохих трубопроводов. В Риме, например, этот показатель достигает 42%, поскольку система водоснабжения в некоторых кварталах города сохранилась еще со времен Римской империи.

При этом оптимальный уровень потерь, по словам Лефлева, составляет, примерно, 10%.

Как отмечают в ОЭСР, все страны ЕС, кроме Германии, «должны увеличить ежегодные расходы на водоснабжение более чем на четверть», чтобы избежать масштабной потери водных ресурсов.

При этом тарифы на воду, которые остаются значительно ниже стоимости электроэнергии, неизбежно возрастут, а принятие новых мер будет затруднено процедурами их согласования на местном, национальном и общеевропейском уровне, указывает FT.

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