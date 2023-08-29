Стало известно, где зафиксировали самую адскую жару в Украине

Главное: В Николаеве 28 августа зафиксировали самую горячую жару в Украине. В понедельник дневные максимумы температуры во многих областях побили предыдущие рекордные значения.

Детали: В Николаеве 28 августа была зафиксирована самая высокая температура в Украине — 38,5 °С. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Отмечается, что территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения, поэтому в понедельник дневные максимумы во многих областях побили предыдущие рекордные значения.

«По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-5 °С», — отметили синоптики.

Температурные рекорды 28 августа:

— Чернигов — 34,6 °С;

— Ровно — 33,1 °С;

— Житомир — 36,3 °С;

— Киев — 35,7 °С;

— Львов — 33,0 °С;

— Тернополь — 34,4 °С;

— Хмельницкий — 35,0 °С;

— Винница — 37,4 °С;

— Кропивницкий — 36,6 °С;

— Одесса — 34,8 °С;

— Николаев — 38,5 °С.

Однако уже завтра, 30 августа, начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди, а иногда ливни и град.

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