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Новости > Пограничники подтвердили взрывы на границе с Беларусью

Пограничники подтвердили взрывы на границе с Беларусью

Агата Кловская
29.08.23 15:15
136
Пограничники подтвердили взрывы на границе с Беларусью

Главное: ГПСУ подтвердила взрыв мин на границе с Беларусью. Из-за молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков, объяснил Андрей Демченко.

Детали: В районе государственной границы Украины и Беларуси действительно произошел взрыв мин. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии Укринформу во вторник, 29 августа.

«Из-за молнии сдетонировало несколько мин из минно-взрывного заграждения на одном из участков границы с Беларусью, никто не пострадал», — заявил он.

По словам Демченко, сейчас на госгранице действуют жесткие ограничения по поводу пребывания там любых лиц, кроме подразделений Сил обороны.

«Поэтому минно-взрывные заграждения угрожают только тем, кто хочет к нам прийти с войной», — добавил представитель ГПСУ.

В тему: На границе Украины и Беларуси произошел взрыв.

Тэги: Украина, граница, пограничники, взрывы, Беларусь

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