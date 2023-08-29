Стало известно, когда Усик и Фьюри все же смогут встретиться в ринге

Главное: Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в начале следующего года. Команды двух чемпионов мира по боксу проводят переговоры об объединительном поединке в тяжелом весе.

Детали: Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри еще может состояться. Более того, команды обоих чемпионов мира уже начали переговоры о его проведении. Об этом сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Известный инсайдер узнал информацию от промоутера британского чемпиона WBC Фрэнка Уоррена. Функционер считает, что объединительный поединок можно организовать в начале следующего года.

В то же время Уоррен не отказывается от намерения подать апелляцию на результат боя Усика с еще одним его подопечным Даниэлем Дюбуа и хочет устроить реванш.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk for the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles is being planned for early next year with talks still ongoing, Frank Warren has revealed. However, he insisted they will still appeal for an Usyk vs Daniel Dubois rematch. [@talkSPORT] — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 28, 2023

В тему: Названо условие для реванша между Усиком и Дюбуа.