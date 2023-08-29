Ким Чен Ын предрек ядерную войну

Главное: Ким Чен Ын сделал важное заявление. Предрекает ядерную войну.

Детали: Глава КНДР Ким Чен Ын сделал резонансное заявление. Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Во время посещения командования северокорейского военного-морского флота он сказал, что США, Япония и Южная Корея своими конфронтационными действиями дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова, чем повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе и на море.

Так, лидер страны назвал недавно собравшихся вместе глав США, Японии и Южной Кореи лидерами банд и обвинил их в проведении безрассудных конфронтационных маневров, из-за чего воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны.

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