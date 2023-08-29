Стало известно, где недвижимость в мире дорожает больше всего

Главное: Турция является мировым лидером по росту цен на недвижимость. Данные за первый квартал года.

Детали: Британская консалтинговая компания по недвижимости Knight Frank поведала, где недвижимость в мире дорожает больше всего. Лидером рейтинга является Турция.

Данные приводят по итогам первого квартала 2023-го года.

Рост цен в Турции составил 132,8% в годовом выражении.

Информируется: «Три крупнейших города Турции возглавили список: рост цен в Анкаре составил 135,3%. Далее следуют Измир – 133% и Стамбул – 127,3%».

Отмечается, что резкий скачок цен на жилье в этой стране был зафиксирован после землетрясений на юго-востоке страны в феврале.

Всего эксперты проанализировали 56 стран и регионов.

Далее в списке роста цен на недвижимость идут Северная Македония (18,8%), Хорватия (16,6%) и Литва (15,3%).

Кроме этого, как сообщается, в Греции был рост 14,5%, в Болгарии – 9,5%, в Японии – 6,8%, во Франции – 2,7%, а в США – 0,7%.

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