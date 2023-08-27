Африканская чума уже в Винницкой области

Главное: В Винницкой области - вспышка африканской чумы. Чума была выявлена у 25 свиней.

Детали: В Винницкой области отмечена вспышка африканской чумы. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

Выявлено заболевание африканской чумой у свиней в двух поселках Ровнино и Прилуцкое.

На данный момент чума была выявлена у 25 свиней. В общем на двух фермах содержалось 689 голов. После получения результатов исследования, было принято решение утилизировать все поголовье, свиньи были сожжены в специальном месте. После этого место их содержание было обеззаражено.