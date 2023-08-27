Джус: погиб знаменитый украинский летчик Андрей Пильщиков

Главное: Под Житомиром на учениях погиб пилот ВВС Украины Андрей Пильщиков с позывным Juice («Джус»).

Детали: 25 августа под Житомиром на учениях погиб пилот 40-й бригады тактической авиации ВВС Украины под позывным Juice («Джус»). Его имя — Андрей Пильщиков. Он был пилотом истребителя МиГ-29.

В 2018 году участвовал в международных учениях Чистое небо-2018, где американцы подобрали ему нынешний позывной — «Джус». Таким образом он стал единственным пилотом Воздушных ВСУ, который имел официальный позывной.

С началом войны «Джус» принимал участие в воздушной обороне Киева в первые дни войны и воевал в подразделении, носившее неофициальное название «Призрак Киева».

В мае 2022 года Зеленский наградил летчика орденом За мужество III степени.

Известно, что по состоянию на 7 мая 2022 года Джус имел 500 часов боевого налета. Он также должен был стать пилотом истребителя F-16, о чем писал в своем Инстаграме.

Он неоднократно давал интервью западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он призывал союзников начать поставки американских истребителей F-16.