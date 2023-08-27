Усик победил Дюбуа. Но британец подаст протест

Главное: Александр Усик победил нокаутом британца Даниеля Дюбуа. Но Дюбуа подаст протест на результат боя.

Детали: Украинский боксер Александр Усик победил нокаутом британца Даниеля Дюбуа. В 9 раунде.

Команда Дюбуа подаст протест на результат боя. В пятом раунде Даниель Дюбуа нанёс мощный удар, как показалось, ниже пояса, после чего Усику пришлось приходить в себя несколько минут. Британский боксер считает, что удара ниже пояса не было и его обманули. А его промоутер заявил, что боксерские организации должны назначить реванш.

Усик вышел на ринг с татуировкой на правом плече монумента «Родина-Мать» с украинским Тризубом на щите, которым недавно заменили советский герб.