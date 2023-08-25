Болезнь легионеров: в польском Жешуве - вспышка легионеллёза

Главное: В польском Жешуве начала распространяться болезнь легионеров (легионеллёз). От этой болезни уже скончались 10 местных жителей и заразились ею более 100.

Детали: В польском Жешуве начал распространяться смертельный недуг - болезнь легионеров (легионеллёз). Об этом пишет Associated Press.

По данным издания, от этой болезни уже скончались 10 местных жителей и заразились ею более 100.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши проинспектировали разные объекты в Жешуве, в первую очередь - водопровод, откуда, по мнению экспертов, могли распространиться бактерии.

Жешув служит основным перевалочным узлом для поставок западных вооружений в Украину. Кроме того, там дислоцируется около 10 тысяч американских военнослужащих.

Справка. Легионеллёз («болезнь легионеров»; др. названия — питтсбургская пневмония, понтиакская лихорадка, легионелла-инфекция, лихорадка форта Брэгг) — сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.