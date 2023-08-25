Данилов рассказал, когда в Украине пройдут выборы

Главное: Выборы в Украине пройдут после войны. Об этом сказал Алексей Данилов.

Детали: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов поведал, когда в нашей стране можно будет провести выборы. Его слова цитирует «Радио Свобода».

Чиновник сказал: «Это возможно, когда закончатся военные действия. Потому что во время войны проводить выборы – это довольно сложная вещь. Потому что еще раз подчеркиваю, что это о справедливости».

По его словам, государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право.

Говорится: «Во время войны это сделать крайне-крайне трудно. Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции и будем определять, когда нам проводить выборы, в соответствии с нашим законодательством, а не согласно желанию тех или иных уважаемых наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем».

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