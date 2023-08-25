В Кремле уверяют, что Путин не убивал Пригожина

Главное: В Кремле отрицают причастность к смерти Евгения Пригожина. И Владимир Путин с ним якобы не встречался.

Детали: Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попытался прокомментировать смерть главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он уверяет, что Кремль не имеет к ней отношение.

Общаясь с местными СМИ, он заверил, что глава российского государства не встречался с ним в последнее время.

Слухи о том, что за гибелью Евгения Пригожина стоит Кремль, он назвал спекуляциями Запада: «Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, же на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная».

Была дана и оценка ЧВК «Вагнер»: «Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК «Вагнер». Существует, действительно, группа «Вагнер». Геройство этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент. Что касается ее будущего, сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю».

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