В Дании запретят сожжение религиозных книг

Главное: Сожжение религиозных книг запретят в Дании. Об этом сказал министр юстиции страны.

Детали: В Дании наконец-то запретят сожжение религиозных книг. Такое решение примет правительство.

Об этом сказал министр юстиции страны Петер Хуммельгор.

По его словам, Кабинет министров планирует расширить существующие ограничения на сожжение иностранных флагов и запретить ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.

Ожидается, что грядущий законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах.

Такие мероприятия будут наказываться штрафом или лишением свободны до двух лет.

Глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен добавил, что подобные меры – это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру.

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