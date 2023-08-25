Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Дании запретят сожжение религиозных книг

В Дании запретят сожжение религиозных книг

Агата Кловская
25.08.23 16:05
84
В Дании запретят сожжение религиозных книг

Главное: Сожжение религиозных книг запретят в Дании. Об этом сказал министр юстиции страны.

Детали: В Дании наконец-то запретят сожжение религиозных книг. Такое решение примет правительство.

Об этом сказал министр юстиции страны Петер Хуммельгор.

По его словам, Кабинет министров планирует расширить существующие ограничения на сожжение иностранных флагов и запретить ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины.

Ожидается, что грядущий законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах.

Такие мероприятия будут наказываться штрафом или лишением свободны до двух лет.

Глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен добавил, что подобные меры – это важный политический сигнал, который Дания хочет направить миру.

В тему: Известный российский блогер получил условный срок за шутку про Коран.

Тэги: Библия, мир, религия, Дания, Коран

Комментарии

Статьи

25.08.23 17:25

Смерть Пригожина: кто виноват и что будет дальше? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

В Турции нашли следы деятельности человека, датируемые периодом 86 тыс. лет назад
24.08.23 21:37

В Турции нашли следы деятельности человека, датируемые периодом 86 тыс. лет назад

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.08.23 16:27

ВОЗ бьет тревогу: коронавирус снова наступает
25.08.23 15:24

Данилов рассказал, когда в Украине пройдут выборы
25.08.23 14:30

В Кремле уверяют, что Путин не убивал Пригожина
25.08.23 14:21

Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети
25.08.23 14:08

Украинцев предупредили, что грядущая зима будет непростой
25.08.23 13:55

Ян Петровский: в Финляндии задержали российского нациста
25.08.23 13:19

Главу ГСЧС Сергея Крука отправили в отставку
25.08.23 13:18

Украинцев заверили, что страна будет готова к отопительному сезону к 1 октября
25.08.23 13:01

В Волынской области двое мужчин погибли от удара током
25.08.23 12:47

В Ровенской области мать утопила своих сыновей
25.08.23 13:19

Главу ГСЧС Сергея Крука отправили в отставку
25.08.23 09:57

Сенатор США Линдси Грэм: Я хочу, чтобы в Украине в 2024 году состоялись выборы
25.08.23 09:50

Президентский магшот: Трамп стал первый лидером США у которого есть фото под арестом
25.08.23 09:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 259 630 солдат
24.08.23 10:33

Стало известно, какие страны примут в БРИКС
24.08.23 10:13

Китай потребовал прекратить сброс радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан
24.08.23 09:47

«Фукусима-1» начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан
24.08.23 09:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 259 160 солдат
23.08.23 21:54

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
23.08.23 17:15

Зимой Львов может остаться без света на два месяца
18.08.23 20:51

Эгон Чолакян: американский ученый заявил, что через несколько лет начнется апокалипсис
20.08.23 22:41

Российская миссия на Луне с треском провалилась
18.08.23 17:48

Доллар в Украине снова начал дорожать
20.08.23 09:18

Экспорт украинского урожая упал на треть. Это знаменует значительный спад для экономики
20.08.23 22:50

Первые 6 истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце 2023 года
22.08.23 14:04

Украинцам намекнули, что война продлится еще долго
21.08.23 10:29

В Европе резко взлетели цены на газ
19.08.23 11:23

Джошуа Мапонг: блогер из Африки взорвал Сеть, заявив о необходимости убить американский доллар
22.08.23 08:10

Байден рассказал о жутком пожаре в своем доме
22.08.23 09:15

Стало известно об успехе ВСУ возле Работино
Фото и Видео
Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети
Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети
Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети
Михаил Лебигович: новый «кандидат» в президенты Украины порвал соцсети
В Ровенской области мать утопила своих сыновей
В Ровенской области мать утопила своих сыновей
Сенатор США Линдси Грэм: Я хочу, чтобы в Украине в 2024 году состоялись выборы
Сенатор США Линдси Грэм: Я хочу, чтобы в Украине в 2024 году состоялись выборы
Президентский магшот: Трамп стал первый лидером США у которого есть фото под арестом
Президентский магшот: Трамп стал первый лидером США у которого есть фото под арестом
Появилось видео, как в Милане простились с Тото Кутуньо
Появилось видео, как в Милане простились с Тото Кутуньо
В США бывший полицейский перестрелял байкеров в баре
В США бывший полицейский перестрелял байкеров в баре
«Фукусима-1» начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан
«Фукусима-1» начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
В США родился очень необычный жираф
В США родился очень необычный жираф
В Полтаве приземлился… российский вертолет
В Полтаве приземлился… российский вертолет
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.