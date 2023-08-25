ВОЗ бьет тревогу: коронавирус снова наступает

Главное: Зафиксирован всплеск коронавируса в мире. Число заражений растет.

Детали: Коронавирус вновь набирает обороты. Об этом говорят в ВОЗ.

Отмечается, что с 24 июля по 20 августа в мире было зарегистрировано около полутора миллионов новых случаев заражений – это сразу на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

За данный период жертвами заразы стали более двух тысяч людей – показатель снизился на 48%.

Информируется, что на региональном уровне число новых зарегистрированных случаев в течение 28-дневного периода увеличилось в трех из пяти регионов ВОЗ: Европейском регионе (11%), регионе Западной части Тихого океана (88%) и регионе Восточного Средиземноморья (112%).

Одновременно с этим число случаев снизились в двух регионах ВОЗ: Африканском регионе (84%) и регионе Юго-Восточной Азии (45%).

Говорится, что большая часть новых случаев заболевания была зарегистрирована в Южной Корее – сразу 1 286 028 больных.

Сообщается, что 103 из 234 стран сообщили как минимум об одном случае заболевания.

В тему: В ВОЗ сомневаются, что коронавирус появился из лаборатории.