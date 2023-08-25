Украинцев предупредили, что грядущая зима будет непростой

Главное: Будущая зима в Украине будет непростой. Об этом сказал Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что грядущая зима будет непростой для нашей страны. Он сказал это на заседании правительства.

Чиновник сказал: «С премьер-министром Финляндии подняли вопрос отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся».

По его словам, сейчас уже было закачано более 13 миллиардов кубометров газа.

Кроме этого продолжается ремонт и восстановление энергообъектов.

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