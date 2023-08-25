Украинцев заверили, что страна будет готова к отопительному сезону к 1 октября

Главное: Украина продолжает подготовку к отопительному сезону. Все должно быть готово к 1 октября.

Детали: Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков поведал, как наша страна готовится к отопительному сезону. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр сказал: «По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ».

Он добавил: «Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования».

Отмечается: «До 1 октября ожидаем стопроцентную готовность».

Кроме этого информируется, что тепловая часть практически всех ТЭЦ пока восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.

Сообщается, что во время проведения Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 годов представители «Укрэнерго», «Центрэнерго», ДТЭК, Укргидроэнерго, начальники Сумской, Запорожской и Черниговской областных военных администраций обсудили ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, восстановление объектов электрической и тепловой генерации и защита критической инфраструктуры.

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