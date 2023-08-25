В Волынской области двое мужчин погибли от удара током

Главное: В Волынской области погибли двое мужчин. Их убило ударом тока.

Детали: Трагедия произошла в Волынской области. О ней поведали в министерстве энергетики.

Сообщается, что тут двое мужчин погибли от удара током.

Выяснилось, что при выгрузке груза водитель КамАЗа прикоснулся кузовом автомобиля к воздушной линии 10 кВ, после чего попал под напряжение, выходя из автомобиля.

Его пытался спасти другой рабочий, но тоже попал под напряжение.

«Скорая помощь», которую вызвали на место ЧП, констатировала смерть мужчин.

Обстоятельства трагедии выясняет следственная комиссия.

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