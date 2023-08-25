Жители сразу восьми областей Украины остались без электричества – названы причины

Главное: Сразу в восьми областях Украины отключали электричество. Причины – обстрелы России, непогода и технологические нарушения.

Детали: Министерство энергетики Украины поведало о ситуации с электричеством на пятницу, 25 августа. Сообщается, что сразу в восьми областях страны были отключения.

Их причины – обстрелы России, непогода и технологические нарушения.

Информируетс: «Остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях».

Как отмечается, ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Сообщается, что на одной из ТЭС энергетики ликвидируют повреждения, вызванные вражеским обстрелом. После восстановительных работ станция частично восстановила генерацию электроэнергии и подключена к энергосистеме.

Кроме этого, как стало известно, в Васильковском районе Киевской области из-за технологического повреждения отключилась линия электропередачи 10 кВ. Без света осталось около полутора тысяч абонентов. Через несколько часов после проведения ремонтных работ всем потребителям дали свет.

Говорится, что в результате грозового шторма обесточены шесть населенных пунктов в Одесской области. Без электричества остались больше тысячи потребителей. Место повреждения сетей установлено. Продолжаются восстановительные работы.

Также стало известно, что в Херсоне остаются обесточенными около 10,3 тысячи потребителей. Энергетики начали подключение абонентов в микрорайоне Остров: уже возобновили подачу света для жителей нескольких пятиэтажек и работают над последующим восстановлением электроснабжения.

В тему: Ситуация в энергетической системе Украины остается очень непростой.