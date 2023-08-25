В Черниговской области пожилой мужчина погиб из-за горящей травы

Главное: В Черниговской области горела сухая трава. Погиб 87-летний мужчина.

Детали: В четверг, 24 августа, в селе Анисов (Черниговская область) произошла трагедия. О ней сообщает ГСЧС.

Информируется: «В результате пожара сухой травы на площади одного гектара 87-летний мужчина получил термические ожоги 100% тела и был госпитализирован в больницу, где позже скончался».

Кроме этого, как говорят спасатели, еще один пожар произошел в селе Пархимов, где 60-летняя женщина получила ожоги 40% тела, после чего ее госпитализировали.

Всего же в течение суток в регионе ликвидировали шесть пожаров.

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