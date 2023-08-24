Пибот: корейцы придумали робота, который может управлять самолетом так же, как человек

Главное: Корейские инженеры разрабатывают пибота. Это робот-гуманоид, который сможет управлять любым самолетом без необходимости адаптироваться к кабине.

Детали: Инженеры и исследователи Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) разрабатывают робота-гуманоида, который сможет управлять любым самолетом без необходимости адаптироваться к кабине.

Дэвид Шим, доцент кафедры электротехники Корейского института передовых наук и технологий, ссобзил: «Пибот — это робот-гуманоид, который может управлять самолетом так же, как человек, управляя сигналами из кабины».

Даже когда самолет испытывает сильную вибрацию, Пибот может точно управлять пальцами и руками с помощью своей высокоточной технологии управления и умело работать с различными инструментами и клавишами самолета.

Внешние камеры пибота позволяют ему следить за текущим состоянием самолета, а внутренние камеры помогают управлять ручками управления самолета и пользоваться инструментами управления.

Пибот также способен запоминать сложные инструкции, данные на различных языках, и применять их к различным самолетам.

По словам команды Корейского института передовых наук и технологий, объем его памяти настолько велик, что он может запомнить все авиационные навигационные карты Джепсена по всему миру. Это невозможно для человека.