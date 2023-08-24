Британцы выделили деньги на обучение английскому языку аж... 5% украинских беженцев

Главное: Британия выделила деньги на обучение украинских беженцев английскому. Но хватит только на 5% украинцев.

Детали: Британия выделила деньги на обучение украинских беженцев английскому языку, но их хватит только на 5% живущих там украинцев.

Как сообщил Департамент повышения уровня жилищного строительства и общин Великобритании, государство выделило 11,5 млн фунтов стерлингов (более 14,5 млн долларов) для помощи украинским беженцам.

Сообщается, что этой помощью смогут воспользоваться до 10 тысяч украинцев. Она будет представлена в виде изучения английского языка.

По данный на май 2023 года, всего в Великобритании проживает 201 тысяча украинских беженцев.