Британцы выделили деньги на обучение английскому языку аж... 5% украинских беженцев

Главное: Британия выделила деньги на обучение украинских беженцев английскому. Но хватит только на 5% украинцев.
Детали: Британия выделила деньги на обучение украинских беженцев английскому языку, но их хватит только на 5% живущих там украинцев.
Главное: Британия выделила деньги на обучение украинских беженцев английскому. Но хватит только на 5% украинцев.
Детали: Британия выделила деньги на обучение украинских беженцев английскому языку, но их хватит только на 5% живущих там украинцев.
Пибот: корейцы придумали робота, который может управлять самолетом так же, как человек
В Германии предложили «убить Зеленского». Может быть возбуждено уголовное дело
«Це не мій голос». Тищенко виправдовується за кришування кол-центрів, - пишуть ЗМІ
Появилось видео, как в Милане простились с Тото Кутуньо
Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак, напевно, купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні
Кандидат в президенты США от республиканцев сделал неоднозначное заявление по поводу России
Украинцев в который раз предупредили, что ситуация с электричеством остается сложной
Винницкая епархия УПЦ передала 90 тыс грн для пострадавших жителей Херсонщины
Лукашенко неожиданно поздравил украинцев с Днем независимости
Стало известно об успехах ВСУ на нескольких направлениях
Стало известно, какие страны примут в БРИКС
Китай потребовал прекратить сброс радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан
«Фукусима-1» начала сбрасывать радиоактивную воду в Тихий океан
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 259 160 солдат
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе
Зимой Львов может остаться без света на два месяца
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на нас обрушатся засуха, наводнения, ураганы и аномальная жара
В Полтаве приземлился… российский вертолет
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли двенадцать человек
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 820 солдат
Эгон Чолакян: американский ученый заявил, что через несколько лет начнется апокалипсис
Стало известно, почему опасно спать рядом с заряжающимся iPhone
На Запорожской АЭС продолжают происходить неприятные вещи
Российская миссия на Луне с треском провалилась
Ученые узнали о человеческом счастье кое-что новое
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 256 510 солдат
В Украине обновили порядок обмена валют
Ситуация с электричеством в Украине остается весьма непростой
Доллар в Украине снова начал дорожать
Президент Сербии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
С кем мы останемся в Украине после победы?