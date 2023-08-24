В Германии предложили «убить Зеленского». Может быть возбуждено уголовное дело

Главное: Немецкая радиостанция Deutschlandfunk пустила в эфир одного из слушателей, который предложили «убить Зеленского».

Детали: Немецкая радиостанция Deutschlandfunk пустила в эфир одного из слушателей, который дословно сказал следующее:

«Закончить войну в Украине можно довольно просто. Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив».

В сети раздаются призывы возбудить уголовное дело против слушателя и редакторов радиостанции. И даже нашёлся юрист, готовый взяться за это дело.