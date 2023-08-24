«Це не мій голос». Тищенко виправдовується за кришування кол-центрів, - пишуть ЗМІ

Записи телефонних розмов, в яких скандальний нардеп Микола Тищенко відверто вимагає мільйони доларів за власну протекцію для незаконних кол-центрів, розірвало мережу. Відвертість та нахабство, з якими Тищенко запевняє, що вирішить питання і з судами, і з іншими правоохоронцями, вражають, пише ФромЮА.

Також видання повідомляє: «Черговий факап депутата знову змусив його виправдовуватися. Але своєму фірмовому недолугому стилю Тищенко не зраджує — його виправдання, як завжди, звучать комічно.

Нічого розумнішого, ніж заявити, що голос на записах не його, Тищенко зробити не зміг. Оприлюднив заяву, в якій каже, що все це — згенерована нейромережею розмова. І вже від перших спроб відбілити репутацію, Тищенко знову виглядає як клоун.

По-перше, тому що такої технології в світі просто не існує. Відтворити голос, ідентичний людському, — тобто такий, що не відрізнити від конкретної людини, дійсно вже стало можливим. Це вдалося дослідникам з компанії Microsoft. Але це — одна з найсвіжіших розробок, тож код нової моделі штучного інтелекту Vall-E вони ретельно приховують. І, на жаль для Тищенка, запевняють, що завжди є можливість перевірити — чи голос справжній.

«Оскільки VALL-E може синтезувати мову, зберігаючи ідентичність спікера, не публікуємо код VALL-E, щоби шахраї не змогли скористатися системою та нанести шкоду. Злочинці також зможуть отримати конфіденційні дані, якщо змусять людину повірити, що вона говорить з родиною, друзями чи офіційними особами. Деякі системи безпеки також використовують голосову ідентифікацію. Можна побудувати модель, яка визначатиме, чи був аудіокліп синтезований Vall-E», зазначають розробники компанії Microsoft.

Та наш депутат, враховуючи його космічне его, мабуть, буде тепер запевняти, що цю розробку хтось викрав з секретної лабораторії Microsoft спеціально заради нього. І виключно для того, щоби підробити його унікальний голос та звинуватити в кришуванні кол-центрів. Ну а для чого ж іще використовувати найсучасніший науковий винахід — лише для того, щоби «підставити» Миколу Тищенка.

Якщо ж серйозно, то скинути відповідальність на нейромережі в наш час дійсно легко. Бо люди просто не встигають слідкувати за стрімким розвитком технологій та не перевірятимуть такі твердження. Тому для тих, хто ще сумнівається, чи справжній голос на тих записах, — коротке пояснення від фахівця. А спеціалісти вважають, що навіть найкраща нейронна мережа, доступна користувачам сьогодні, не зможе відтворити звук такої якості, як в оприлюднених телефонних бесідах Тищенка. Інакше цим би вже давно користувалися на найвищих рівнях по всьому світу.

«Нейронні моделі не здатні передавати емоції в голосі, робити паузи, імітувати „мичання“, або характерні для людей звуки між фразами, такі як протяжне „е“, або „а“. Відтворити спеціально заготовлений текст, звісно, можна. Але доступні варіанти від нейромережі — це мовлення робота, яке неможливо сплутати з розмовою живих людей», — каже програміст Олександр Шупелов.

Простими словами, нейромережа не вміє, як казав один харківський класик, «чвякати та якати». А Миколі Тищенку слід було заявити, що його голос просто зімітував Максим Галкін або ж якийсь талановитий пранкер. Це принаймні виглядало би більш правдоподібно. Але вже пізно і тепер Тищенку доведеться нарешті відповідати за свої ненажерливі апетити. Бо відверте вимагання грошей з кол-центрів, які він сам же нібито «викриває», — це вже останній цвях в його так звану політичну кар’єру».