Батальйон «Європа»: Дмитро Глущак, напевно, купив білий військовий квиток та насолоджується життям за кордоном, поки українці гинуть на війні

Відомий український фешн-консультант та, наскільки нам відомо, бойфренд дочки бізнесмена Бориса Кауфмана Дмитро Глущак, як кажуть, нібито за 20 тис. доларів купив в одеському військкоматі білий військовий квиток, щоб виїхати за кордон та зараз насолоджується життям в Європі, хоча хлопці його віку мали б бути на передовій як мінімум з початку повномасштабного вторгнення РФ та захищати Батьківщину від російського агресора зі броєю в руках.

Певно, 32-річний Глущак вирішив, що краще пересидіти війну у теплій Європі, подалі від війни та вибухів, в той час коли українці щодня гинуть на фронті.

З його сторінки в Instagram відомо, що під час війни він був у Лондоні, у Чорногорії, та інших європейських країна, де нема війни. Останній раз Глущак виїхав за кордон 13 серпня через пункт пропуску Старокозаче в Одеській області. Виглядає достатньо дивно, чому йому без проблем дали виїхати з країни під час війни.

Схожих кейсів багато і цим нікого особливо не здивуєш, якби не одне але. Глущак, наскільки нам відомо - майбутній зять Кауфмана.

Кажуть, що Глущак нібито зробив собі «білий квиток», щоб ні в чому собі не відмовляти, особливо в житті за кордоном. Здається, вільні виїзди з країни, в якій йде війна, подорожі, відпочинок, накраще європейське шампанське - далеко не весь перелік можливостей Глущака з цим ймовірним документом.

Білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров’я. Хоча як видно з його сторінки в Instagram, хлопець веде активне життя в Європі, займається спортом, тому, напевно, про якісь його хвороби говорити не доводиться.

Кажуть також, що білий квиток він нібито отримав через скандального ексвійськкома Одещини Євгена Борисова, якого ДБР підозрює в корупції та незаконному збагаченні майже на 200 млн гривень. Нагадаємо, що за час війни Борисов обзавівся елітним майном. Тільки одна вілла, куплена в Іспанії та зареєстрована на його матір, коштує 3,7 мільйона євро. А ще елітні автомобілі і решта коштовних обʼєктів за кордоном. ДБР встановлило не лише факти незаконного збагачення ексвійськкома, а й канали незаконного виїзду за кордон, які організував Борисов. Зрештою, скандальний військком знаходиться під вартою в СІЗО, а Глущак, здається, продовжує комфортно жити в Європі, подоружуючи та відпочиваючи з шиком, знімаючи відосіки свого активного відпочинку.

Глущак активно веде Instagram і публікує чимало спільних фото та відео з дочкою Кауфмана - Марією. Судячи з фото, пара часто відпочиває в Європі та очевидно скоро зіграє весілля і, певно, навряд чи воно відбудеться в Україні. Тим не менше, напевно, маючи такого впливого майбутнього тестя, як Кауфман, можна ні в чому собі не відмовляти. Кажуть, що ймовірний «білий квиток» нібито не обійшовся без його допомоги.

Здається, що на тлі цієї історії, ДБР мало б спрацювати на випередження, вилучити ймовірний незаконний квиток, притягнути винних до справедливої відповідальності, а Глущаку, напевно, вручити повістку, щоб проявив себе не в «батальоні Європа», а у боях з ворогом. Адже на війну ніхто не чекав - айтішник ти чи бариста, музикант чи дизайнер, у всіх одна мета - захистити державу, бо доля неньки вирішується тут і зараз, на полі бою, в Україні.